Trojica v Šiški s pestmi nad moškega, občan pa vse posnel (VIDEO)

O precej nenavadnem dogodku je ljubljanska policijska uprava poročala v nedeljo: »Včeraj zvečer smo bili obveščeni o dogodku, kjer je glede na do sedaj zbrana obvestila v enem izmed gostinskih lokalov na območju Šiške prišlo do spora med znancema, pri čemer je osumljenec oškodovanko udaril,« je policijski predstavnik za odnose z javnostmi Tomaž Tomaževic opisal začetek dogajanja, ki je prerasel v množični spor: »Po tem dogodku je na kraj prišlo več oseb, ki so osumljenca pričeli pretepati,« je zapisala policija.

Kaj se je dogajalo od tam naprej pa se je pokazalo šele včeraj, ko je vplivnež Aleksander Repić (ki na instagramu objavlja s profila, poimenovanega Nepridiprav) objavil posnetek možakarja, ki je z balkona spremljal ter snemal omenjeni pretep: trije možakarji so na začetku posnetka s pestmi in nogami obračunavali z moškim v zeleni majici, ki je ležal na tleh in si z rokami pokril obraz.

