Trojica v Laškem ukradla žensko torbico, ko je za hip zapustila vozilo. V avtu so bili otroci!

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so policisti v zadnjih treh dneh prejeli 724 klicev občanov. 193 klicev je bilo interventnih. 54 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete.

V Zrečah so obravnavali vlom v novogradnjo stanovanjske hiše. Storilec je ukradel toplotno črpalko ter več novih gospodinjskih aparatov in pohištva.

V Ložnici pri Žalcu je neznani storilec iz rezervoarja tovornega vozila ukradel dobrih 300 litrov goriva.

V Laškem so obravnavali drzno tatvino. Medtem ko je lastnica za kratek čas zapustila vozilo, so trije neznanci stopili do njenega vozila in s sprednjega sedeža ukradli žensko torbico z gotovino in dokumenti. V času tatvine so bili v vozilu oškodovankini otroci.

Med vikendom so Policijsko upravo Celje obvestili, da je bilo v obdobju zadnjega tedna vlomljeno v cerkev v Špitaliču. Storilec je ukradel nekaj gotovine, škodo je povzročil še s poškodovanjem okna in vrat.