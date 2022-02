Trojica pokazala dokumente, potem pa se je zapletlo

V sredo okoli 12. ure so na mejnem prehodu Petrina kontrolirali osebno vozilo, ki ga je vozil 34-letni državljan Italije. V vozilu je prevažal še tri potnike, državljane Kube, ki so se izkazali z osebnimi dokumenti izdanimi v Španiji.

»Pri kontroli so policisti ugotovili, da so dokumenti vseh treh državljanov Kube ponarejeni in da ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Republiko Slovenijo. Vsi so bili pridržani in bodo privedeni pred preiskovalnega sodnika. Državljan Italije zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, državljani Kube pa zaradi kaznivega dejanja ponarejanja listin,« so zapisali v poročilu PU Ljubljana.