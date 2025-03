Trojica brutalno pretepla 21-letnika: prestrašene priče zapustil spomin

Z zaslišanjem prič se je nadaljevalo sojenje Škofijčanoma Goranu Vasiću in Draganu Komjenoviću, ki naj bi zaradi suma kraje skuterja Vasićevemu sinu brutalno pretepla takrat 21-letnega Lea Kocjančiča, ter Koprčanu Janu Maliću, ki je obdolžen odvzema prostosti. A strah treh prič, ki so del dogajanja videle, povedale pa malo, je bil zelo očiten.

Ena je svoj slabši spomin pripisala kasnejšemu pretresu možganov, druga koroni, vse tri pa so dejale, da se dogodka 13. februarja 2020 zaradi časovne oddaljenosti ne spomnijo več.

Poklicala policijo

»Spomnim se, da so ga bincali (brcali, op. a.), ga dali v prtljažnik in odpeljali. Čez kakšne pol ure so ga pripeljali nazaj,« je začela Štajerka, ki je sedela na terasi lokala Planeta Koper, le nekaj metrov stran od dogajanja na parkirišču. Okrajni sodnici Tanji Smiljanić je zatrdila, da se obrazov storilcev ne spomni – prav tako ne, koliko jih je bilo in kako stari so bili. Je pa poklicala policijo, tako kot več drugih. »Imela sem poškodbo glave, od takrat imam težave s spominom,« je pojasnila.

Jan Malić se zagovarja zaradi protipravnega odvzema prostosti. FOTO: Moni Černe

Drugo očividko je bilo tako strah, da si po tem, ko je izvedela, da so obdolženi v dvorani, pred njimi ni upala povedati niti svojega naslova, kaj šele pričati o videnem. Po vnovičnem pravnem pouku pa je le dejala, da jih je bilo v lokalu več in da so se nad videnim nasiljem zgražali.

»Kakšnih deset ali petnajst metrov stran sem bila s prijateljico na kavi. Mene je bilo zelo strah, v paniki sem bila, tako zelo, da si nekaj časa nisva upali v avto, sva pa zbežali daleč stran s terase lokala,« je dejala in poudarila, da se ne spomni nobenega obraza.

»Česa ste se tako ustrašili?« je zanimalo tožilko. »Strah mi je ostal v spominu, ker je bil tako močan, česa točno, pa ne vem. Ničesar v zvezi s pretepom se ne spomnim,« je dejala in dodala: »Sumim, da po koroni nimam več istega spomina.« Policistom pa je na kraju dogodka povedala, da ni šlo za pretep, ampak se je več moških spravilo na enega in da so ga dali v prtljažnik temno sivega BMW serije 3 in več drugih podrobnosti.

Koprčan, ki je bil od dogajanja oddaljen približno 40 metrov, pa je dejal: »Moški, trije ali štirje, so nekoga pretepli, udarili so ga ter ga na tleh brcali, potem so ga odpeljali z avtom in ga po približno pol ure pripeljali nazaj.« Potrdil je tudi znamko avtomobila, s katerim so ga pripeljali nazaj, BMW naj bi v kritičnem času upravljal Malić. Čas dogajanja potrjuje navedbe oškodovanca, ki je pričal, da sta ga Vasić in Komjenović pri železniški postaji v Kopru, kamor so ga odpeljali izpred trgovskega centra, tepla in na tleh ležečega brcala približno 20 minut, ker da sta hotela izsiliti priznanje o kraji skuterja in lokacijo vozila, česar pa oškodovanec ni priznal.

Mati oškodovanca Alessia G. H. je povedala, da je bil njen sin po napadu v slabem stanju. »Potem ko so ga pretepli in vrgli v avto, je bil doma zaklenjen v sobi dva ali tri dni. Sicer se nikoli ni zaklepal. Bilo ga je strah in vse ga je bolelo. Bil je zatečen, tudi v obraz. Modrice je imel po hrbtu in sprednjem delu telesa, težave je imel pri uriniranju. Težko se je premikal. Hotela sem poklicati zdravnika na dom ali ga odpeljati k njemu, pa me je zavrnil,« je dejala mati. Ko je po nekaj dneh odšel od doma, jo je poklical in dejal, naj ne skrbi zanj, saj se je iz strahu za družino, njihove živali in zase skril pri prijatelju, je dodala. Sojenje se nadaljuje aprila.