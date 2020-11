V ponedeljek okoli 15.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Grosupljem, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. V poročilu PU Ljubljana piše, da je voznik osebnega vozila trčil v vozilo pred seboj, to pa je nato odbilo še v eno vozilo spredaj.



V nesreči je bila sopotnica v srednjem vozilu poškodovana in je bila odpeljana z reševalnim vozilom. Povzročitelju nesreče je bil izdan plačilni nalog.