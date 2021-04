Trk v zid je bil za voznico usoden

Danes ob 10.57 je 73-letna voznica osebnega avtomobila vozila po regionalni cesti v Rožni Dolini iz Ajševice proti Italiji. Blizu ene od stanovanjskih hiš na Vipavski cesti je zapeljala z vozišča v jarek in nato s prednjim desnim blatnikom avtomobila podrsala kamniti obcestni zid. Od tam je zapeljala preko dovozne poti za stanovanjsko hišo in trčila v betonski zid, kjer je osebno vozilo obstalo.Voznici so na kraju nesreče prvo pomoč z oživljanjem nudili naključni mimoidoči in policisti PP Nova Gorica, nato pa so se jim pridružili reševalci NMP ZD Nova Gorica ter poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica, vendar zaman.Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo. Glede na prve ugotovitve so policisti postaje PP Nova Gorica tujo krivdo izključili, so sporočili iz PU Nova Gorica.