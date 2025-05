Trikratni morilec mu ni grozil, saj je pri prijateljici sestavljal džakuzi

Ivanu Periću, ki prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi trikratnega umora iz koristoljubja, se predčasni odpust iz zapora vse bolj odmika. Aprila letos, ko je za rešetkami že prestal 22 let in pol oziroma 75 odstotkov celotne kazni, bi se mu ta želja že lahko uresničila. A se mu ni zaradi kazenskega postopka, v katerem je bil oškodovanec Igor Mišković. Ta je bil za Perića na sojenju za umor več kot obremenilna, za tožilce pa ključna in kronska priča. 22,5 leta od 30 let zapora je prestal. »S prstom je potegnil po svojem vratu in me gledal v oči,« je Mišković na sodišču podoživljal tisti tren...