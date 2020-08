Trikrat streljal na najstnika

Pretresljivi posnetki posledic neurja: mnogi ostali brez strehe nad glavo (FOTO)

Padavine, ki so se v nedeljo čez dan razvile v krajevna lokalna neurja z močnejšim vetrom ter s točo, so zajele dobršen del države. Po do zdaj zbranih podatkih regijskih centrov za obveščanje so zabeležili 351 dogodkov, povezanih z neurjem. Največ težav so povzročali močni sunki vetra, poroča uprava za zaščito in reševanje. Sunki vetra so odkrivali strehe, podirali drevesa,