Trije v motoristi trčili v nesrečnega psa, lastniku kazen

S Policijske uprave Koper poročajo, da se je pri Kozini zgodila prometna nesreča, v kateri je motorist trčil v psa in padel.

»Policisti so na kraju ugotovili, da so bili v dogodku udeleženi trije motoristi. Prvi, 52-letni, je povozil psa, posledično padel po vozišču in se lažje poškodoval. Psa je po trku odbilo na drugo stran ceste, kjer sta iz smeri Divače pripeljala druga dva motorista. Prvi (51-letnik) ni padel, trk s psom pa mu je poškodoval vozilo, drugi (39-letnik) pa je psa povozil,« so sporočili s PU Koper.

Pes je na kraju nesreče podlegel hudim poškodbam. Lastniku so policisti izdali plačilni nalog.