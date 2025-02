Trije tujci so se v Mariboru znesli nad bankomatom, a čakalo jih je neprijetno presenečenje (FOTO)

Na Prešernov dan zgodaj zjutraj so bili mariborski policisti obveščeni o poskusu vloma v bankomat na območju Malečnika pri Mariboru. Neznani storilci so tedaj onesposobili kamere, z uporabo orodja pa poškodovali bankomat in se poskušali povezati z računalniškim sistemom, da bi odtujili denar, poroča mariborska policijska uprava.

Nepridipravi dejanja niso uspeli dokončati in iz bankomata denarja niso odtujili. Kmalu, kakšnih 20 minut za tem, so policisti v bližini izsledili osebni avtomobil francoskih registrskih označb s tremi tujci, in sicer so bili v vozilu dva državljana Romunije in državljan Moldavije, stari med 24 in 30 let.

Grozi jim do pet let zapora

Policisti so pri pregledu vozila odkrili predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek, oz. takšne predmete, ki so nakazovali na to, da je bilo z njimi storjeno kaznivo dejanje velike tatvine. Med izvajanjem preiskave vozila, opravljene na podlagi odredbe pristojnega sodišča, so našli tudi orodje in druge elektronske naprave, namenjene za izvrševanje navedenega kaznivega dejanja.

Vsem trem tujcem je bila odvzeta prostost, v nadaljevanju preiskave pa so ugotovili, da je eden izmed osumljenih, in sicer 26-letni državljan Romunije, istovrstno kaznivo dejanje skupaj z zaenkrat neznanimi sostorilci izvršil tudi v začetku decembra na območju Policijske uprave Koper. »Za zdaj smo tako uspeli zbrati dokaze, da so prijete osebe osumljene dveh napadov na bankomate, z zbiranjem obvestil in analizami zavarovanih dokazov pa nadaljujemo,« še sporočajo policisti in dodajajo, da je za kaznivo dejanje velike tatvine zagrožena kazen zapora do petih let.