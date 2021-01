Trije trojni umori

Petru Gaspetiju grozi celo dosmrtni zapor. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Gaspeti, ki je po pokolu sam poklical policiste in jih tudi mirno počakal, na predobravnavnem naroku krivde ni priznal.

22 let je imel Gašper Bučar.

Na božični dan je Slovenijo pretresla nova družinska tragedija, že tretja v letu 2020. Novembra se je življenja svojih najbližjih odločil nasilno in veliko prekmalu končati komaj 22-letniz Dolgega Brda. Po tem, ko se je s hladim in strelnim orožjem spravil nad svojo štiri leta starejšo sestroin umoril še mamoin očeta, si je fant, o katerem so imeli sosedje povedati same lepe reči, sodil sam.Sicer pa je bilo naselje Dolgo Brdo pred štirinajstimi leti že prizorišče hude tragedije, tam je razvpitizagrešil svoj tretji umor.je zvezal, zvezal je tudi njegovo ženo, ji z nožem razrezal oblačila, nato pa jo z nožem zabadal, dokler ni umrla, ko ji je prerezal še vrat. Ulčarju je v tem času uspelo zbežati. V začetku oktobra 2006 so Pluta obsodili na 30 let zapora. Konec aprila 2007 si je za rešetkami vzel življenje.je bila tretja Plutova žrtev. Prvi umor je zagrešil 16. februarja 1990 v domačem Božakovem v Beli krajini, ko je razkosal. Drugi zločin je zagrešil 18. novembra 2004 v Aleksincu v Srbiji, ko je umoril 25-letno nosečnicoO usodi 24-letnega, ki je junija letos na Domžalskem umoril 81-letno babico, 74-letnega dedkain 51-letnega strica, bo odločalo sodišče. Gaspeti, ki je vse tri večkrat zabodel z nožem, motiv za grozljivo dejanje pa še vedno ni znan, nato pa sam poklical policiste in jih tudi mirno počakal, na predobravnavnem naroku krivde sicer ni priznal. Če bi, je tožilstvo zanj predlagalo enotno kazen 30 let zapora, grozi pa mu celo dosmrtna ječa, ki je v našem kazenskem zakoniku od leta 2008, predvidena pa je za zločince, ki življenje vzamejo dvema ali več ljudem.Tridesetletno zaporno kazen že prestaja Grosupeljčan, ki je davnega 2002. prav tako umoril tri ljudi – očima, polbrata in mamo. Krivde za zločin, ki se je zgodil v Rovinju, Perić, ki je takrat štel komaj 21 let, ni nikoli priznal, letos, ko mineva 19 let, odkar ždi za rešetkami, je njegov odvetnik dr.vložil zahtevo za obnovo postopka. Pričakuje, da se bo postopek začel znova, sicer bo pritožbo vložil še na višje sodišče. Kot smo v Slovenskih novicah že pisali, je namreč hrvaška policija Perića izključila kot možnega storilca, Čeferin je prepričan tudi, da je sodni izvedenec za sodno medicino napačno določil čas smrti trojice, kar je imelo za njegovega klienta pogubne posledice.Leta 2003 je trojni umor, žrtve tokrat niso bile njegovi družinski člani, zakrivil, čeprav tudi on na sojenju krivde ni priznal. Kljub temu se kazni treh desetletij za rešetkami ni mogel izogniti. Brkić je maja 2003 na Gorjancih ustrelil tri mlade – 23-letna Kranjčanainter tri leta mlajšo Domžalčanko