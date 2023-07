Trije so vstopili v odklenjeno hišo, išče jih policija

V ponedeljek okoli 13.30 so na območju Kamnika trije neznanci neopaženo vstopili v odklenjeno stanovanjsko hišo, v kateri je bila oškodovanka. Hišo so pregledali in odtujili nekaj gotovine, potem pa pobegnili, ko jih je pri dejanju zalotila stanovalka.

Ljubljanska policija je poslala opis vseh treh tatov:

Eden od moških je visok 170 centimetrov, ima krajše svetlejše lase. Druga dva sta visoka med 180 in 185 centimetri in imata kratke temne lase. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev osumljenih in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.