Trije psi med hranjenjem ubili 84-letno lastnico, njen sin zaradi šoka na psihiatrijo (FOTO)

Napad krvoločnih psov, ki je šokiral Slovenijo, se je v torek proti večeru zgodil na obrobju mariborske četrti Tezno blizu Miklavža na Dravskem polju. Prizorišče tragedije, v kateri je življenje izgubila starejša ženska, je blizu mariborskega zavetišča za živali. Policija je bila obveščena v torek ob 18.30. »Prve ugotovitve kažejo na to, da bi lahko umrla zaradi posledic poškodb, nastalih ob napadu psa. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, obveščena sta bila dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec,« je kmalu po tragičnem dogodku sporočila Anita Kovačič, predstavnica za odnose ...