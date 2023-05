Trije prebežniki so se zbasali v prtljažnik

Ko so policisti na območju Obrežja ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes z nemškimi registrskimi oznakami, so ugotovili, da državljan Ukrajine v njem prevaža sedem državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tri tujce je prevažal v prtljažniku.

Okoli 19.30 so kontrolirali voznika osebnega avtomobila opel z nemškimi registrskimi oznakami. Dva državljana Afganistana, ki imata dovoljenje za bivanje v Nemčiji, sta v vozilu prevažala dva Iranca, ki sta nedovoljeno vstopila v Slovenijo.

S kazensko ovadbo so tihotapce ilegalnih prebežnikov pripeljali pred preiskovalnega sodnika.

Na Drnovem so v noči na petek ustavili kombi, ki ga je vozil državljan Srbije; prevažal je osem Turkov, ki prav tako ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Ukrajine, dvema državljanoma Afganistana in Srbu so odvzeli prostost in jih pridržali ter jim zasegli vozila, v katerih so prevažali tujce. S kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so še sporočili z novomeške policijske uprave.