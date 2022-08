Trije požari na območju Radoviljice: takšna je situacija

Slovenija se še vedno bori s požari. Danes okrog 14. ure je namreč zagorelo tudi na treh mestih v naravi na območju Radovljice. Po prvih podatkih se s požari bori 14 gasilskih enot, poškodovanih ni bilo. Koprski kriminalisti pa preverjajo, ali so bil požari, ki so v torek izbruhnili na Krasu, posledica storitve kaznivega dejanja.

Kot sporočajo s kranjske policijske uprave, so vsi trije požari na območju Radovljice izbruhnili ob železniški progi, kjer ni objektov. Enega od požarov je gasilcem že uspelo pogasiti, drugega so omejili, tretjega, ki je izbruhnil med Globokim in Radovljico, pa se gasilci trenutno še trudijo obvladati.