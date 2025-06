Trije neznanci vstopili v poslovalnico v Mariboru, sledilo je ...

Mariborski policisti poročajo o drzni tatvini. Tako so trije neznanci vstopili v poslovalnico na območju Maribora in medtem ko sta dva zamotila prodajalko, je tretji iz vitrine ukradel nekaj kosov zlatega nakita. Tako so lastniki oškodovani za približno 2700 evrov. O kaznivem dejanju še zbirajo obvestila.