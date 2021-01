Trije nastradali v eksploziji

Včeraj, minuto čez pol eno popoldan, so bili celjski policisti obveščeni, da je na glavni avtobusni postaji odjeknila močna eksplozija. Pok se je slišal po vsem mestu, malo po eksploziji so na kraj prihiteli policisti, gasilci pa tudi reševalci z reševalnimi vozili, saj nihče ni natanko vedel, koliko je poškodovanih, mnogi so se celo bali, da je kdo zaradi poškodb umrl.Kot je povedala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica celjske policijske uprave, so se v eksploziji poškodovali trije ljudje, od teh so dve odpeljali v celjsko bolnišnico, a nihče naj ne bi bil v kritičnem stanju. Eno osebo so reševalci oskrbeli na kraju in ...