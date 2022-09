Trije moški razgrajali v lokalu, najmlajši ima komaj 14 let, enega še iščejo

V torek nekaj pred 20. uro so na pomoč poklicali policiste iz gostinskega lokala v Cerkljah ob Krki, kjer je več oseb razbijalo inventar, poroča tamkajšnja policijska uprava.

Začelo se naj bi z nedostojnim vedenjem v gostinskem lokalu. Ko je lastnik tri kršitelje opozoril, so se odzvali z nasiljem in ga lažje poškodovali, tako da je moral iskati zdravniško pomoč.

Med divjanjem je trojica poškodovala računalnik, razbijala steklenice in kozarce, ukradla nekaj steklenic žganja in odšla brez plačila zapitka.

V epilogu bodo policisti napisali pet kazenskih ovadb za tri osumljence, in sicer dve za sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari ter po eno za goljufijo, tatvino in lahko telesno poškodbo. Dva osumljenca naj bi bila iz Gazic, stara 21 in 14 let, tretjega še iščejo.

Lastnikom so povzročili za okoli dva tisoč evrov škode.