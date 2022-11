Trije mlajši moški nadlegovali osebje na vlaku

Policiste v Krškem so v torek malo po 16. uri poklicali na pomoč zaradi nadlegovanja na vlaku. Ugotovljeno je bilo, da gre za 19-letnika in dva mladoletnika, ki so na vlaku žalili osebje in mu grozili. Med postopkom niso upoštevali ukazov, zato so zoper 19-letnika in enega mladoletnika uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Po zaključeni preiskavi bodo zoper vse tri na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.