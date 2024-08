Trije mladoletniki iz Slovenske Bistrice oropali 32-letnika

Mariborski oparetivno komunikacijski center je bil v četrtek, 15. avgusta 2024, okrog 21.15 ure obveščen o ropu na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da so trije mladoletniki fizično napadli 32-letnega moškega in mu odtujili denarnico ter ključe od avtomobila.

Policisti so osumljence izsledili in jim zasegli odtujene predmete.

Po vseh zbranih obvestilih bo zoper osumljence podana kazenska ovadba.