Trije lopovi končali v priporu

Zaradi kraje prenosnega računalnika so morali odpovedati krvodajalsko akcijo v Zrečah.

Dva osumljenca sta v živilskih trgovinah v nakupovalne vrečke naložila različne artikle in jih s pomočjo »sodelavca« odnesla iz prodajalne.

Škofjeloški kriminalisti so zaradi kaznivih dejanj prijeli in v predkazenskem postopku obravnavali tri Ljubljančane, ki jih utemeljeno sumijo tatvin stvari iz trgovin. Vse tri so pridržali, dva, ki so ju v četrtek s kazensko ovadbo privedli na pristojno okrožno sodišče, pa sta v priporu.Kot pojasnjujejo s kranjske policijske uprave, dva storilca sumijo, da sta v torek v dveh živilskih trgovinah v nakupovalne vrečke naložila različne artikle in jih s pomočjo tretjega osumljenca skozi vhod odnesla iz prodajalne. V enem primeru so ukradli za okoli 800, v drugem pa za okoli 350 evrov blaga. Na enak način so tatvino izvršili že dan prej, ko so iz živilske trgovine odnesli za okoli 1350 evrov izdelkov.»Zbiranje obvestil se še nadaljuje, saj se preverja njihova povezanost z nekaterimi drugimi tatvinami. Kriminalisti so osumljence v hitri intervenciji izsledili na podlagi anonimnega obvestila o sumu tatvine,« pojasnjujes kranjske policijske uprave. Priprta osumljenca sta že bila obravnavana zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, vse tri pa policisti obravnavajo tudi zaradi prehajanja regij.V priporu je končal tudi 38-letni Ljubljančan, ki so ga v sredo prijeli s prsti v marmeladi oziroma med vlomom. Z ljubljanske policijske uprave poročajo, da so jih v sredo, bilo je malo pred drugo uro zjutraj, obvestili o sproženem alarmu v trgovini na Linhartovi cesti v Ljubljani. Policisti so takoj odšli tja in v prodajalni zalotili 38-letnega Ljubljančana, ki je v torbo že dal večjo količino tobačnih izdelkov in želel oditi.A so mu načrte prekrižali možje v modrem in ga prijeli. Osumljeni se je temu sicer uprl, ampak so ga kmalu obvladali in mu odredili pridržanje. Pri zbiranju obvestil pa so ugotovili, da je isti 38-letnik le dva dni pred tem, v ponedeljek, vlomil v trgovino na Vilharjevi cesti v Ljubljani in ukradel tobačne izdelke, 24. januarja pa iz prodajalne na Vojkovi cesti.Osumljenega, ki so ga policisti že večkrat obravnavali za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete, so v četrtek zaradi suma storitve treh kaznivih dejanj velike tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku ljubljanskega okrožnega sodišča, ta pa je zanj odredil pripor.Policisti pa še vedno iščejo nepridiprava, zaradi katerega so morali odpovedati krvodajalsko akcijo v Zrečah, ki jo je za včeraj napovedal mariborski univerzitetni klinični center.Kot so sporočili v Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice, je vzrok odpovedi vlom v hotel Dobrava, kjer bi morala potekati akcija, na kateri so pričakovali 150 krvodajalcev. Nov datum bodo sporočili v prihodnjih dneh. Kot so pojasnili na Policijski upravi Celje, so vlomilci, ki so še neznani, iz hotela odnesli prenosni računalnik v lasti omenjenega združenja. Kriminalisti so opravili ogled kraja dogodka.