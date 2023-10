Trije Dolenjci iz trgovine odpeljal poln voziček, brez da bi plačali

V soboto ob 18.59 so bili policisti obveščeni, da so trgovino Tuš na Kozini ravnokar zapustile tri osebe in brez plačila odpeljale poln voziček njihovih artiklov. Te so naložili v kombinirano vozilo in se s kraja odpeljali.

Policisti so kmalu za tem na Kozini navedeno kombinirano vozilo, ki ga je vozil 40-letni moški, z njim pa sta bila še 33-letni moški in 31-letni moški, vsi trije doma z Dolenjske, izsledili.

Policisti so jim na kraju zasegli prehrambene in tehnične artikle v vrednosti 1500 evrov in jih vrnili trgovini Tuš. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja Tatvine zoper vse tri sledi kazenska ovadba, so sporočili iz PU Kranj.