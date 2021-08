Tribušona ovadili za spolno nadlegovanje

Ljubljanski kriminalisti so junija, kot nam je na naše poizvedovanje sporočil predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic, »zaradi kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti« na ljubljansko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper profesorja na eni od ljubljanskih fakultet v Ljubljani. Kot je znano, gre za igralca in profesorja igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Matjaža Tribušona, ki naj bi spolno nadlegoval igralko Mio Skrbinac. Na urah igre, hodnikih Skrbinčeva se je kot prva javna osebnost v Sloveniji po začetku gibanja #...