Policiste PP Krško so v torek okoli 19. ure poklicali na pomoč iz prodajalne v Leskovcu pri Krškem, kjer naj bi več oseb kradlo artikle.



Takoj so odzvali in v prodajalni izsledili ter prijeli tri osumljenke in osumljenca iz naselja v okolici Krškega, ki so poskušali odtujiti več suhomesnih izdelkov. Ukradene izdelke so zasegli in jih vrnili osebju prodajalne.



Osumljence bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja tatvine, poroča PU Novo mesto.