Tri so dobili, druge še iščejo

Ljubljanski kriminalisti so po napadu na 70-letnika na območju ljubljanskih Kleč v četrtek zvečer odvzeli prostost osumljencu kaznivega dejanja nasilništva, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Kot so zapisali, nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter identifikacijo preostalih osumljencev. Po navedbah Policijske uprave Ljubljana je po doslej znanih podatkih na polju na območju Kleč v Ljubljani vzniknil konflikt med osebami, v katerem so med delom na polju 70-letnika napadli in poškodovali trije moški; uporabili so tudi solzivec.

Z novomeške policijske uprave pa poročajo, da so identificirali, prijeli in pridržali dva 29-letnika iz okolice Šentjerneja, ki sta v noči na 27. junij v Mihovici pri Šentjerneju napadla in poškodovala lastnika, ko ju je zalotil na vrtu svoje hiše. Ko je ob 2.30 zaslišal ropot na dvorišču, je namreč stopil ven in opazil storilca, ki sta začela bežati. Poskušal ju je dohiteti, pri tem pa ga je eden z lesenim kolom udaril po glavi. Nato sta pobegnila.

Policisti so po dogodku opravili več razgovorov, zbirali obvestila, opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali najdene sledi in jih poslali v nadaljnjo analizo. Na podlagi ugotovitev so pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo.