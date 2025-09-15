Tri roparje išče cela Štajerska! Jih prepoznate? (FOTO)

V okviru kriminalistične preiskave ropov treh poslovnih prostorov v Mariboru policisti iščejo tri osebe z območja Maribora, stare med 19 in 25 let. Ropi so se zgodili 2. julija, 19. julija in 2. septembra. Policisti Policijske uprave (PU) Maribor prosijo za informacije o iskanih osebah.

Policisti iščejo 21-letnega Edina Bertolinija, 25-letnega Bajrama Halitija in 19-letnega Angelina Schnebergerja, so sporočili.

Zato pozivajo vse, ki bi iskane osebe opazili ali imeli informacije, kje so, da jih o tem nemudoma obvestijo na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 0801200.