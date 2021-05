Tri policiste spravili v grob, pet otrok ostalo brez enega od staršev (FOTO)

Hudi očitki letijo na posameznike na koprski policijski upravi (PU KP) in na policijski sistem, ki je po mnenju policijskega sindikata v dobrih dveh letih tri policiste spravil v grob. Pred manj kot mesecem dni je piranskemu policistu, menda zaradi pritiskov v službi, odpovedalo srce, dva, policistka in policist, sta menda iz istega razloga naredila samomor. Pritiski v službi so jih prignali na rob obupa. Fotografija je simbolična. FOTO: Brycia James/Getty Images Kot so nam uradno potrdili, sta si življenje vzela s službeno pištolo, brez enega od staršev je ostalo pet otrok. Soočajo se s štiri...