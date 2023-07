Tri osebe poškodovane, eno odpeljali

Ob 7.30 sta na cesti Pivka–Ribnica v križišču za Kal v občini Pivka trčili kombinirano vozilo in osebno v vozilo. Gasilci PGD Pivka in Postojna so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in usmerjali promet pred prihodom policistov ter nudili pomoč reševalcem NMP Postojna, ki so v nesreči tri poškodovane osebe oskrbeli na kraju in eno osebo v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 136 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 21 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, pet pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 114 kršitev javnega reda in miru ter 93 kaznivih dejanj.