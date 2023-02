Tri mladoletnice na pokopališču oropale žensko

V sredo okoli 11. ure so bili policisti obveščeni o ropu na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Do oškodovanke naj bi prišle tri mlajše ženske, dve sta jo prijeli za roke in jo držali, tretja pa ji je s silo odvzela torbico z dokumenti in denarnico. Po dejanju so roparke peš pobegnile.

Oškodovanka je o dejanju obvestila policiste, ki so se takoj odzvali in pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilk. Novomeški kriminalisti so na podlagi opisa v bližini prodajalne prijeli osumljenke, tri mladoletnice iz okolice Krškega in jih pridržali. Zaradi kaznivega dejanja ropa jih bodo ovadili na pristojno tožilstvo.