Tri leta za prevoz ilegalcev

1200 evrov bi zaslužil vsak za prevoz šestih ilegalcev.

Qassem Mozem je bil vojak v sirski vojski, ko je dobil azil v Švici, pa je švercal ilegalce. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Izkoriščanje nesrečnikov

Še posebno zavržno je dejstvo, da sta tudi sama prišla v Švico na podoben način.

Odkar je julija lani začela veljati spremenjena precej strožja zakonodaja za tihotapce migrantov, se to odraža tudi v sodbah. Pred dnevi sta bila dva Sirca, ki sicer živita v Švici, za prevoz šestih ilegalcev na krškem okrožnem sodišču obsojena na tri leta zapora, kar je pravzaprav najnižja zagrožena kazen. Za kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države namreč kazenski zakonik predvideva od 3 do 10 let zapora, če pa je ogroženo življenje tistih, ki jih želi vodnik pretihotapiti čez mejo oziroma naše ozemlje, je kazen lahko tudi do 15 let zapora. Glede na strogost zakonodaje sta jo 26-letniin 28-letnipravzaprav še dobro odnesla. Obsojena sta bila namreč na tri leta zapora, plačati bosta morala tisoč evrov denarne kazni, ko bosta prišla na prostost, pa štiri leta ne bosta smela vstopiti v Slovenijo.Njuno popotovanje po naši deželi se je zaključilo lani, 1. novembra ponoči, ko so ju policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje ustavili na Čatežu ob Savi. Pravzaprav sta se Sirca peljala vsak v svojem avtu. V prvem osebnem avtomobilu, ki je bil izvidnica, ki bi opozarjala na prisotnost policije, je bil Mohammad, v drugem večjem, šlo je za seat alhambro, enoprostorec s sedmimi sedeži, pa je bil za volanom Qassem, v njem pa šest Turkov.Izkazalo se je, da sta Sirca, ki sicer živita v Švici, Turke naložila na hrvaški strani meje, hotela pa sta jih odpeljati v Italijo. Vsak Turek je moral za pot iz Bosne do Italije plačati 5500 evrov, kar je precej visoka tarifa, a očitno tudi razkošje, da ima vsak svoj sedež, nekaj šteje. Prevoznika bi dobila majhen delež od tega, po 200 evrov za vsakega uspešno prepeljanega prebežnika. »V Švico sem prišel iz Sirije zaradi vojne. Oče namreč dela v varnostni službi, zato so nas napadali, v Švici pa imam status političnega begunca,« je razlagal prvi, drugi pa je povedal, da je bil vojak v sirski državni vojski, in ker ni hotel ubijati ljudi, je pobegnil.»Še posebno zavržno je dejstvo, da sta tudi sama prišla v Švico na podoben način, zdaj pa sodelujeta pri izkoriščanju drugih nesrečnikov. Čeprav jima je Švica omogočila, da tam živita, zunaj države izvršujeta kazniva dejanja,« je v zaključni besedi opozoril tožilecin dodal, da takšna dejanja predstavljajo tudi varnostno tveganje za našo državo. Po eni strani zato, ker so lahko med prebežniki tudi nevarne osebe, hkrati pa so v času pandemije brez zdravstvenih preverjanj in vprašljivega zdravstvenega stanja, kar predstavlja tveganje tudi za nas. »Tovrstnih kaznivih dejanj je veliko, tihotapci pa izkoriščajo stiske prebežnikov, ki plačujejo visoke zneske. Tudi obtožena sta si obetala bogato plačilo. Predlagana kazen je na spodnji meji zagrožene le zaradi njunega priznanja,« je še dodal tožilec, zagovornika pa sta opozorila, da tisti, ki organizirajo prevoze, resda zaslužijo veliko, prevozniki pa so pravzaprav tudi sami izkoriščani, v takšna dejanja pa so pahnjeni zaradi lastnega preživetja. Mohammad je prosil, da bi kazen odslužil v Švici, kjer ima tudi ženo. Sodnikje pri izreku kazni sledil predlogu tožilca.