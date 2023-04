Tri leta in pol je Polona Kukovičič ždela za zapahi ženskega zapora na Igu, in ko je kazen odslužila, je vrhovno sodišče ugodilo njeni zahtevi za varstvo zakonitosti in sodbo razveljavilo, v ponovljenem sojenju pa je bila po izločitvi ključnih obremenilnih dokazov oproščena. Ker je bila torej zaprta po nedolžnem, ji pripada odškodnina. To je nedvomno in jo bo dobila, a vprašanje je, kolikšna je pravična odškodnina. Prav pri višini se je na novomeškem okrožnem sodišču zataknilo. Obtoženi je prisluhnilo šele vrhovno sodišče. FOTO: Nada Černič Cvetanovski Skupaj z zagovornico Vanjo Saje iz odve...