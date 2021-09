Tretja smrtna žrtev danes: 59-letnik umrl, 20-letnica izredno hudo poškodovana

Današnja nedelja je ovita v črnino. Policisti so s slovenskih cest poročali o treh prometnih nesrečah s smrtnim izidom, ki so se zgodile popoldan.V prometni nesreči na Vranskem, ki se je zgodila okoli 15.30 ure je umrl 59-letni motorist, medtem ko je njegova 20-letnica izredno hudo poškodovana. Prometna nesreča se je zgodila v križišču na Vranskem, kjer sta trčila voznik osebnega vozila in motorist.Huda prometna nesreča se je okoli 14.53 zgodila tudi izven naselja Selca proti Železnikom, kjer je življenje izgubil še en motorist.Poškodbe po nesreči so bile prehude tudi za 57-letnega voznika, ki je vozil izven naselja Vukovje in je v izteku ostrega levega ovinka izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo z vozišča, najprej trčil v nabrežino, nato še v leseno vrtnolopo in se z vozilom prevrnil na streho.Vsi trije današnji ponesrečenci so umrli na kraju nesreče.