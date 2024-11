Treščilo je pri pokopališču, ena oseba končala v bolnišnici (FOTO)

Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala, da se je danes, ob 11.47 uri na regionalni cesti Murska Sobota – meja z Avstrijo, pripetila hujša prometna nesreča. Med naseljema Rankovci in Gederovci, v občini Tišina, (pri pokopališču) sta namreč trčili dve osebni vozili. Pri tem se je eno vozilo prevrnilo na streho, ena oseba se je poškodovala.

Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, ki so zavarovali kraj nesreče, pomagali policistom in oskrbeli ponesrečenko do prihoda reševalcev.