Treščil v potniški vlak z osmimi potniki

S PU Novo mesto sporočajo, a je 21. julija nekaj po 17.30 uri v Štefanu pri Trebnjem 34-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu ceste čez železniško progo trčil v potniški vlak, v katerem je bilo osem potnikov. V nesreči sta se lažje poškodovala 34-letni povzročitelj in potnik v njegovem vozilu, potniki na vlaku pa niso utrpeli poškodb. Policisti bodo povzročitelju zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 21. in 24. julijem posredovali v 202 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 565 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestnoprometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 30-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vloma, nezakonitega lova, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.