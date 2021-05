Trenutki groze: trčila v drevo, reševali so jo iz pločevine

V ponedeljek okoli pol sedme ure zvečer se je na glavni cesti med Kobaridom in naseljem Staro selo v občini Kobarid zgodila prometna nesreča v kateri je bila ena oseba telesno poškodovana.



Z ogledom kraja prometne nezgode in zbiranjem obvestil je policija ugotovila, da je 39-letna voznica kombija peljala iz smeri Kobarida proti naselju Staro selo in v blagem levem ovinku z vozilom zapeljala preveč desno. Po več metrih vožnje z desnimi kolesi po jarku je trčila v drevo ob robu vozišča.

Reševali ukleščeno voznico

Po nesreči so na kraju poleg policistov PP Tolmin posredovali tudi gasilci PGD Kobarid, ki so zavarovali kraj dogodka in ukleščeno voznico rešili iz vozila ter ji nudili ustrezno pomoč. Kasneje so predvidoma huje poškodovano voznico na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin in jo nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.



Policisti PP Tolmin zbirajo dodatna obvestila z namenom razjasnitve vseh okoliščin prometne nezgode in bodo na podlagi vseh

ugotovljenih dejstev podali ustrezen ukrep.

