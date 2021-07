Trenutki groze na Ptuju: pokazal ji je pištolo in zahteval denar

V četrtek okoli 23.15 je neznani storilec na Kraigherjevi ulici na Ptuju pristopil k 40-letni ženski, ji pokazal pištolo, jo napel in zahteval, da mu izroči torbico ter denarnico.



Oškodovanka je iz denarnice vzela denar, ki ga je imela, in mu ga izročila, neznani storilec pa ga je vzel, se obrnil in stekel v smeri šolskega centra.



Takoj po dejanju oškodovanka ni poklicala policije, ampak je šele po nekaj minutah ustavila policijsko patruljo, ki se je pripeljala mimo, ter ji naznanila dogodek. Policisti so sicer takoj pregledali območje, vendar do zdaj neznanega storilca niso izsledili.



Ropar je bil moški, star okoli 20 let, vitke postave, visok približno 180 centimetrov. Ima daljše ravne črne lase in temnejšo polt. Oblečen je bil v črna oblačila.



Vse, ki bi kar koli vedeli o tem dejanju ali neznanem storilcu, policija prosi, da to sporočijo na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

