Trenerja jahanja ovadili zaradi spolnih zlorab: Načrtno se je loteval ranljivih punc

Policija je končala štiri mesece trajajočo obsežno kriminalistično preiskavo spolnih zlorab mladoletnic in tožilstvu ovadila trenerja jahanja v enem od ljubljanskih konjeniških klubov. Primer temelji na pričanju žrtev in številnih prič, kriminalisti so opravili več kot sto razgovorov, je poročal časnik Dnevnik. Spolne zlorabe naj bi se začele pred več kot desetimi leti, ko sta bili zdaj odrasli oškodovanki stari 11 in 12 let.

Ovadili so ga zaradi več kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. FOTO: Voranc Vogel

»Pretekli teden je bila na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zoper znanega storilca podana kazenska ovadba zaradi suma storitve več kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, po 173. členu kazenskega zakonika na škodo dveh oškodovank. Več podatkov oziroma odgovorov na vprašanja zaradi preprečitve ponovne viktimizacije žrtev ne moremo posredovati,« je pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec.

Oškodovanki sta dekleti, ki sta spregovorili za časnik. »Jokala sem, kričala nanj, držal me je za usta, da me ne bi slišali njegovi starši, če bi bili doma. Ugasnil je luči, spustil rolete. 'Zdaj si dovolj stara, da lahko poskusiva še kaj drugega.' Na polno je silil vame, a nikakor ni šlo. Potem me je obrnil. In takrat mu je uspelo,« je o enem najhujših trenutkov v svojem življenju povedala ena od deklet, ki naj bi jo trener jahanja spolno napadel. Prvič, ko je bila stara 11 let.

Pekel jim je palačinke

»Nočeva, da se kaj takega zgodi še kateri deklici,« sta pojasnjevali svojo odločitev o javnem razkritju. Trener naj bi tudi druge večkrat povabil na pico in jim pekel palačinke, večkrat naj bi prespale pri njem doma. »Načrtno se je loteval ranljivih punc, ki so imele doma težave in so kar naprej visele v klubu, ali pa tistih, ki so prihajale iz manj premožnih družin. Omogočil nam je cenejše treninge, našel konje za nakup po nižji ceni. Nekemu dekletu je konja celo podaril,« se spominja ena od njiju.

Kot smo poročali, smo ob razkritju stopili v stik s trenerjem (podatke hranimo v uredništvu, op. p.), na katerega letijo očitki, a nas je takrat odpravil z besedami, da nima časa in da nas pokliče pozneje. Namesto njega nas je poklicala njegova mama, ki je prav tako vpeta v delovanje kluba.

»Najostreje obsojam kakršne koli zlorabe, še posebno spolne. Članek sem večkrat prebrala, mi o tem nič ne vemo, tega nismo zaznali, še več, mislim, da je naš klub že približno pol leta predmet nekega konstrukta,« je takrat povedala mama osumljenega. Zanikala je, da bi nekatere deklice pred desetletjem, ko naj bi se nasilje nad mladoletnimi dogajalo, pri njih doma kdaj prespale: »Pri nas doma otroci niso spali! Sem ženska in mama, veliko generacij otrok smo dali čez. Upam, da bodo policisti zadevo raziskali, saj najostreje obsojamo vse vrste nasilja.«

Kot je oktobra povedal predsednik kluba, so osumljenega začasno odstranili z mesta trenerja. Po policijski preiskavi je primer zdaj v rokah tožilstva, ki mora pripraviti obtožnico in speljati dokazni postopek na sodišču.