Trener karateja spolno zlorabil mladoletnico. Trdil, da ni vedel, da je mladoletna

Trener karateja, ki so ga pravnomočno spoznali za krivega spolne zlorabe mladoletnice, bo moral za zapahe. Potem ko sta o njegovi krivdi presojali tako okrožno kot višje sodišče, je še vrhovno sodišče pritrdilo ugotovitvi, da je s svojim ravnanjem zagrešil kaznivo dejanje kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Obsodili so ga na štiri leta in deset mesecev zapora.

Kot poroča Dnevnik, je obdolženi, ki je poleti 2022. dekle pripravljal na tekmovanje v karateju, imel z njo tudi spolne odnose. Prvič se je zgodilo nekega dne v juliju, tri dni kasneje še drugič, takrat je z njo spolno občeval pred treningom in po njem.

Prepričavanju obrambe, da bi bila dovolj že pogojna obsodba, sodniki niso sledili. FOTO: Uroš Hočevar

Na sodišču je trdil, da ni vedel, da dekle še ni dopolnilo 18 let, češ da v klubu ni imel dostopa do seznamov, da bi lahko preveril letnico njenega rojstva. Nadalje je zatrjeval, da ni mogel vedeti, da si intimnosti ne želi ali da ravna proti njeni volji, celo da ne more biti kriv kaznivega dejanja spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, ker v klubu uradno sploh ni imel statusa trenerja, ni imel licence, le pomagal je pri treningih in nadomeščal glavne trenerje. Ni se udeleževal strokovnega izobraževanja za inštruktorja v okviru Zveze karate organizacij Slovenije, ni pridobil ustrezne diplome ter usposobljenosti za strokovno delo v športu kot inštruktor ali trener klasičnega karateja, je sodišče prepričevala obramba.

Rekel je, da je bil prepričan, da si dekle spolnih odnosov želi oziroma da se ni vedla tako, da bi lahko vedel, da si jih ne želi ali da ravna proti njeni volji. Fizično mu jih ni preprečevala, potem je šla z njim na pijačo in nato sama klicala, da bo prišla na trening. Ko jo je slačil, mu ni nasprotovala, je prepričeval sodišče.

Sodniki so menili, da se je kot odrasla oseba s srednješolsko izobrazbo nedvomno zavedal, da kot trener ne sme izkoristiti svoje funkcije in spolno občevati z mladoletno učenko.

Dekletu je bil nadrejen

A sodniki mu niso verjeli, edini so si bili tudi glede tega, da mu je bilo dekle zaupano v učenje ne glede na njegov status v klubu. V njem so ga vsi dojemali kot (avtoritativnega) trenerja in ga tudi nagovarjali s tem nazivom. Dekle je pripravljal na tekmovanje in jo učil športnih veščin, imela sta individualne treninge. Bil je mednarodni sodnik, z osvojeno šesto mojstrsko stopnjo v karateju, zelo je bil spoštovan v klubu in tudi v dekletovi družini.

Dekletu je bil nadrejen, zaupala mu je in čutila strahospoštovanje, česar se je zavedal in jo je tudi izkoristil tako, da jo je spolno zlorabil. Kot odrasla oseba s srednješolsko izobrazbo se je nedvomno zavedal, da kot trener ne sme izkoristiti svoje funkcije in spolno občevati s svojo mladoletno učenko, so prepričanje sodnikov povzeli pri časniku.

Okrožno sodišče je pri odmeri kazni med drugim upoštevalo težo kaznivih dejanj, krivdo, mladoletnost oškodovanke in da je dvakrat zlorabil njeno zaupanje oziroma dvakrat storil enako kaznivo dejanje. Obramba je glede slednjega ugovarjala, da so mu za vsako kaznivo dejanje kazen določili posebej in da zato pri posameznem dejanju ni mogoče šteti kot oteževalno okoliščino, da je storil še drugo kaznivo dejanje. Višji sodniki so se s tem strinjali ter posamični kazni in nato tudi enotno kazen znižali.

Najprej je za vsako od obeh kaznivih dejanj dobil tri leta zapora, enotno kazen pa so mu določili na pet let in deset mesecev. Pritožbeni senat mariborskega višjega sodišča mu je posamezni kazni znižal na dve leti in pol, enotno kazen pa posledično na štiri leta in deset mesecev, še piše Dnevnik. Tolikšna kazen ostaja tudi po obravnavi na vrhovnem sodišču, ki je zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo.