Trdil, da so mu nakazali večjo vsoto, na koncu občan iz Bovca brez več deset tisoč evrov

Policisti Policijske postaje Bovec so v četrtek obravnavali spletno goljufijo. Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec po telefonu poklical oškodovanca z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin o nakazilu večje vsote na njegov transakcijski račun.

V nadaljevanju je oškodovanca zapeljal tako, da mu je uspelo neupravičeno pridobiti njegove osebne in druge podatke.

Neznani storilec je 28. maja letos opravil več nepooblaščenih transakciji z oškodovančevega bančnega računa in ga oškodoval za nekaj deset tisoč evrov, ki jih je v različnih zneskih prenakazal na druge bančne račune različnih bank. Oškodovancu je bila povzročena velika materialna škoda. Policija kaznivo dejanje še preiskuje.

Policija opozarja

Spletni goljufi na naključne telefonske številke pošiljajo kratka SMS obvestila ali elektronska sporočila, v katerih se predstavljajo v imenu slovenskih bank ali npr. tehnična pomoč spletnih ponudnikov ipd. Potencialne žrtve pozovejo k posodobitvi oziroma nadgradnji e-banke, kar storijo s klikom na priloženo spletno povezavo. Ob kliku na povezavo se odpre spletna stran, ki so jo izdelali spletni goljufi in je identična spletni strani e-banke, ki jo sicer uporablja pravna oseba. Po vnosu zahtevanih podatkov goljufi po telefonu pokličejo kontaktno osebo ter se v slovenskem jeziku predstavijo kot tehnična pomoč banke. Na tak način pridobijo vse potrebno za nepooblaščen vstop v spletno banko in v nadaljevanju izpraznijo bančni račun.