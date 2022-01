Vse kaže, da Bojan Poplaz, edini, ki ga tožilstvo bremeni, da naj bi 1. septembra 2010 na kljuko vhodnih vrat v takratno poslovno stavbo nekdanjega Vegrada v Velenju nastavil ročno bombo, še lep čas ne bo sedel na zatožno klop celjskega sodišča. Če sploh kdaj. Ročna bomba bi lahko eksplodirala v trenutku, ko bi se kdo dotaknil kljuke, in to bi lahko bila tudi takratna prva dama Vegrada Hilda Tovšak. K sreči se kaj takega ni zgodilo, saj jo je takratni izvršni direktor Vegrada za gradnje Matej Košič opazil in poklical varnostnike ter policiste, ti pa so bombo uspešno deaktivirali, preden bi ek...