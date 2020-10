Trčilo več vozil, na kraju nesreče policisti in rešvalci

Včeraj ob 18.36 je v naselju Šmartnem pri Slovenj Gradcu, občina Slovenj Gradec, trčilo več vozil.



Gasilci PGD Slovenj Gradec so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, razsvetljevali kraj, z absorbentom očistili po vozišču razlite motorne tekočine, nudili pomoč policistom in reševalcem NMP ZRCK, ki so v nesreči poškodovano osebo na kraju oskrbeli ter nato prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec.



Vozišče so očistili delavci cestnega podjetja VOC Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.