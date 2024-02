Trčilo troje vozil, več oseb odpeljali v UKC Ljubljana

Včeraj ob 17.23 je na Ljubljanski cesti v Domžalah osebno vozilo trčilo v tri osebna vozila.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in nudili pomoč poškodovanim osebam do prihoda reševalcev NMP Domžale, ki so štiri poškodovane na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, še poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.