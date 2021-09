Trčili trije, to so posledice strašne nesreče (FOTO)

Od avtomobilov ni ostalo veliko. FOTO: 112 Ptuj

Danes ob 13.29 je na regionalni cesti Ptuj – Ormož, v naselju Borovci v občini Markovci prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve osebni in tovorno vozilo.Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, dve osebi s tehničnim posegom rešili iz vozila, izklopili akumulatorje, očistili iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč poškodovanim.Dve poškodovani osebi so reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Ptuj, pripeljali na zdravljenje v UKC Maribor.