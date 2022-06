Trčili štirje avti, dve osebi poškodovani

Na Podbrezjah (občina Naklo) je včeraj malo 23. uri prišlo do prometne nesreče z udeležbo štirih osebnih vozil. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP Kranj pri oskrbi dveh poškodovanih oseb, poroča uprava za zaščito in reševanje.