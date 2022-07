Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je ob 2.53 je v Turnerjevi ulici v naselju Fram, občina Rače – Fram, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo.

Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč pri razsvetljavi dogodka. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi in prepeljani v UKC Maribor.