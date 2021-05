Trčili vozili višjega cenovnega razreda, ena oseba v bolnišnici (FOTO)

FOTO: Radarji Pomurja

Prav v času, ko so v Pomurju, zlasti na levem bregu reke Mure, v Prekmurju, veliko govori o katastrofalnem stanju na področju prometne varnosti, saj so v tednu dni v treh prometnih nesrečah, v trikotniku Nedelica – Murska Sobota – Gornji Petrovci, umrle štiri osebe, je na prekmurskih prometnicah spet počilo.Danes, ob 12.40 sta na relaciji Gančani - Renkovci, občina Beltinci, trčili osebni vozili. Poškodovali sta se dve osebi. Gasilci iz PGD Murska Sobota so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in nudili pomoč reševalcem NMP Murska Sobota. Ti so eno poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota.