Trčila v zid in končala v bolnišnici

Blizu Kobarida se je v sredo opoldne zgodila nesreča v kateri sta bila

udeležena 65–letna voznica in 37–letni voznik osebnega avtomobila. Po prvih zbranih podatkih je voznica osebnega avtomobila peljala po glavni cesti iz Kobarida proti naselju Trnovo ob Soči. V ostrem levem nepreglednem ovinku sta v nasprotni smeri pravilno pripeljali dve vozili. Omenjena voznica se je z avtomobilom umikala desno in nato zapeljala na robnik ter trčila v manjši zid. Pri tem se je njeno vozilo prevrnilo na levi bok. Ob tem je zadelo levi bočni del osebnega avtomobila, s katerim se je v nasprotni smeri pravilno pripeljal 37-letni voznik.



V prometni nezgodi je bila povzročiteljica predvidoma lažje poškodovana, po nudeni prvi pomoči so jo reševalci NMP ZD Tolmin z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Na kraju so posredovali tudi tamkajšnji gasilci.



Zaradi prometne nesreče je bila cesta med Kobaridom in Bovcem krajši čas zaprta za ves promet, od 13.23 ure dalje je bila cesta ponovno odprta za promet. Bovški policisti bodo povzročiteljici prometne nezgode zaradi kršitve prometne zakonodaje izdali plačilni nalog.