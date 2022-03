Trčila v zid: huje naj bi bila poškodovana 19-letnica

Danes zjutraj so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na območju naselja Poljane pri Cerknem, v kateri se je huje poškodovala mlajša voznica osebnega avtomobila. Po prvih zbranih podatkih, tako v poročilu PU Nova Gorica, je 19-letna voznica okoli 7.20 vozila iz Cerknega v smeri naselja Gorenji Novaki (Občina Cerkno): »Med vožnjo na omenjeni relaciji je po izpeljavi levega nepreglednega ovinka iz zaenkrat še neznanega razloga zapeljala na levo stran vozišča, kjer je nato s prednjim delom vozila trčila v zid. Na kraju nezgode so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Cerkno in Idrija ter reševalci NMP ZD Idrija. V nesreči je bila voznica predvidoma huje telesno poškodovana in so jo reševalci po nudeni zdravniški oskrbi na kraju z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.« Policisti PP Idrija nadaljujejo z zbiranjem obvestil, da bi ugotovili vse okoliščine prometne nezgode na Cerkljanskem in bodo glede na vsa ugotovljena dejstva podali ustrezen ukrep.