Trčila v tovorno vozilo s cisterno, cesta je bila zaprta

Radovljiški policisti so včeraj nekaj čez 9. uro obravnavali prometno nesrečo na območju Radovljice, kjer je 40-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom trčila v voznika tovornega vozila s cisterno.

Roland Brajič s PU Kranj: »Do iztekanja vsebine iz cisterne ni prišlo. Voznica je bila lahko telesno poškodovana. Na kraju ji je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in jo z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Cesta je bila na tem delu zaprta dobro uro. Obvoz je bil urejen.«

Policisti za voznico vodijo prekrškovni postopek.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 114 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 51: sedem s področja kriminalitete, od tega eden o poškodovanju tuje stvari; 26 s področja prometne varnosti, od tega eden o prometni nesreči s telesnimi poškodbami in sedem o prometni nesreči z materialno škodo, policisti so zasegli en avtomobil; trije s področja javnega reda in miru, od tega eden o kršitvi na javnem kraju, dva o kršitvi v zasebnem prostoru in eden o nastavitvi nevarnega predmeta; šest o dogodkih, od tega dva o nesreči na smučišču, eden o delovni nesreči in eden o povoženi divjadi.