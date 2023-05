Trčila tri vozila, poškodovani štirje

Ob 17.20 so pri Zgornjem Logu v občini Litija trčila tri osebna vozila, poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Litija so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili dve osebi iz vozila, odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu štirih poškodovanih oseb. O dogodku je bila obveščena policija in pristojno cestno podjetje, še dodajajo.